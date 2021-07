https://it.sputniknews.com/20210721/taranto-sparatoria-nella-discoteca-di-un-lido-10-feriti-uno-e-grave-12210487.html

Taranto, sparatoria nella discoteca di un lido: 10 feriti, uno è grave

Una lite fra due gruppi di giovani in uno dei locali più frequentati della città è degenerata quando quando qualcuno ha tirato fuori una pistola, iniziando a... 21.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-21T10:11+0200

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0d/11723274_0:162:3073:1890_1920x0_80_0_0_0b79ad92e9938c2960ed4b8e5a5b91be.jpg

Momenti di terrore allo Yatching Club di San Vito, uno dei locali estivi più frequentati a Taranto, per una sparatoria avvenuta durante la notte. Dieci persone, tutte giovanissime sono rimaste ferite, una di queste è stata trasportata in codice rosso ed è in prognosi riservata. Secondo le ricostruzioni, durante una serata per studenti nel lido discoteca sarebbe esplosa una lite fra due gruppi di giovani, uno del quartiere Tamburi e uno di Grottaglie. All'improvviso qualcuno ha estratto una pistola calibro 9 e ha iniziato a sparare all'interno del lido. Quattro ragazze e sei ragazzi sono rimasti feriti. Alcuni di loro sono stati sottoposti ad un'intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile, altri sono rimasti feriti nella ressa della gente che fuggiva per gli spari. Sull'episodio sta indagando la polizia. Potrebbe essere uno solo l'autore della sparatoria.

sulzano57 I pronipoti della grande repubblica nata dai valori della resistenza... 0

