Studio: 1,5 milioni di bambini hanno perso i genitori a causa del COVID-19

Circa 1,5 milioni di bambini in 21 paesi hanno subito la tragica perdita dei loro genitori durante i primi 14 mesi della pandemia, ha rivelato uno studio pubblicato sulla rivista medica The Lancet.Lo studio, finanziato dal National Institute on Drug Abuse, ha rilevato che 1.134.000 bambini hanno perso un genitore o un nonno affidatario a causa di COVID-19. Nel complesso, cinque volte più minori hanno perso il padre rispetto alla madre.I paesi con il maggior numero di bambini che hanno perso i loro affidatari primari includono Perù, Sud Africa, Messico, Brasile, Colombia, Iran, Stati Uniti, Argentina e Russia.Secondo lo studio, il tasso di perdita dei genitori primari e affidatari per 1.000 bambini in India è di 0,5, che è molto inferiore rispetto ad altri paesi come il Sudafrica (6,4), il Perù (14,1), il Brasile (3,5), la Colombia (3,4) , Messico (5,1), Russia (2,0) e Stati Uniti (1,8).I ricercatori hanno segnalato la preoccupazione che i bambini che hanno perso un genitore o un affidatario corrono un "profondo rischio di effetti negativi a breve e lungo termine sulla loro salute, sicurezza e benessere. Ciò include l'aumento del rischio di malattie, abusi fisici, violenza sessuale e gravidanze adolescenziali".La dott.ssa Susan Hills, uno degli autori principali dello studio, del Team di risposta COVID-19 dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha dichiarato: Lo studio ha rilevato inoltre che i nonni svolgono sempre più ruoli chiave nel fornire assistenza e sostegno finanziario ai propri nipoti in tutto il mondo.La pandemia di COVID-19L'OMS ha dichiarato lo stato di pandemia mondiale causato dalla diffusione incontrollata del COVID-19 l''11 marzo 2020.Ad oggi, più di 191 milioni di persone sono state infettate dal coronavirus in tutto il mondo e più di 4 milioni sono morte, secondo la Johns Hopkins University.

