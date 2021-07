https://it.sputniknews.com/20210721/scuola-dai-presidi-italiani-si-allobbligo-del-vaccino-al-personale-scolastico-12218194.html

Scuola, dai presidi italiani SI all'obbligo del vaccino al personale scolastico

Scuola, dai presidi italiani SI all'obbligo del vaccino al personale scolastico

Giovedì al ministero si svolgerà il primo incontro in vista della ripartenza dell'anno scolastico a settembre. 21.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-21T20:28+0200

2021-07-21T20:28+0200

2021-07-21T20:28+0200

vaccinazione in italia

coronavirus in italia

vaccino

scuola

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/813/44/8134409_0:97:1281:817_1920x0_80_0_0_b2ed15c174471ab27cace1d5691db403.jpg

L'Associazione nazionale presidi ha affermato la necessità di rendere obbligatorio il vaccino per coloro che lavorano all'interno delle scuole per garantire un rientro in classe a settembre in sicurezza e con meno restrizioni.Quest'ultima giovedì terrà il primo incontro con il ministro dell'istruzione così da poter stabilire le misure per il rientro dei ragazzi in classe in vista dell'inizio dell'anno scolastico a settembre."La prossima settimana vedremo il ministro Bianchi e riferiremo anche a lui le nostre posizioni sul vaccino ai prof" ha continuato Anp.Ronzulli: "Settembre è alle porte e noi non possiamo permetterci un altro anno di Dad"Nel frattempo dal punto di vista politico la presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia Licia Ronzulli ha già consegnato il ddl sull'obbligo ai prof precedentemente presentato in Parlamento al ministro Bianchi, così da poter in caso velocizzare l'iter come è accaduto per medici ed infermieri.Il prossimo 27 luglio ci sarà inoltre un incontro tra il ministro dell'istruzione ed i sindacati, sempre per discutere sulla ripartenza.

https://it.sputniknews.com/20210714/rapporto-invalsi-uno-studente-su-due-esce-dalla-scuola-senza-competenze-di-base-12142407.html

1/ killer il vaccino e una merda e dovrebbe essere buttao a mere insiem al troll covidiota vendicatore che e lo stesso coglione don camillo un pezzo di fango pasicoaptico anale 4

Irina Derefko Se ci provano, denunziateli come stanno facendo per il personale sanitario. 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccinazione in italia, coronavirus in italia, vaccino, scuola, italia