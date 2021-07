https://it.sputniknews.com/20210721/scandalo-pegasus-macron-ordina-lapertura-di-una-serie-di-indagini-12214201.html

Scandalo Pegasus, Macron ordina l'apertura di "una serie di indagini"

Scandalo Pegasus, Macron ordina l'apertura di "una serie di indagini"

Come confermato dal premier transalpino Castex, la vicenda sarà seguita molto da vicino dall'Eliseo in ragione del possibile coinvolgimento diretto del... 21.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-21T15:16+0200

2021-07-21T15:16+0200

2021-07-21T15:16+0200

emmanuel macron

francia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/625/16/6251632_0:208:2903:1840_1920x0_80_0_0_2ca9d35681e234513fec0b5d86475b3f.jpg

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto l'apertura di alcuni fascicoli d'inchiesta sul caso dello spyware Pegasus.A riferirlo quest'oggi a TF1 è stato il primo ministro del Paese Jean Castex:Uno dei telefoni del presidente della Francia, così come quelli di Édouard Philippe e di altri membri del governo dell'epoca, è risultato essere nella lista dei potenziali obiettivi monitorati dal Marocco nell'affare Pegasus.L'Eliseo ha avvertito che se questa informazione fosse stata confermata, si tratterebbe di un accadimento "molto grave".L'affare PegasusDiverse migliaia di numeri di telefono di tutto il mondo appartenenti a giornalisti e politici sono stati violati dallo spyware israeliano Pegasus, secondo un'importante indagine dell'organizzazione francese Forbidden Stories e dell'ONG Amnesty International, pubblicata il 18 luglio.Il quotidiano francese Le Monde ha riferito che il telefono del presidente Emmanuel Macron è stato identificato come un possibile obiettivo dello spyware Pegasus, in un tentativo di spionaggio che sarebbe stato portato avanti da un servizio di sicurezza del Marocco.

https://it.sputniknews.com/20210721/scandalo-pegasus-il-telefono-macron-forse-spiato-da-un-servizio-di-sicurezza-marocchino-12211206.html

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

emmanuel macron, francia, mondo