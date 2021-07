https://it.sputniknews.com/20210721/riforma-della-giustizia-serracchiani-troveremo-la-sintesi-mi-auguro-che-non-si-usi-la-fiducia-12208734.html

Riforma della giustizia, Serracchiani: “Troveremo la sintesi, mi auguro che non si usi la fiducia”

Per la capogruppo Pd alla Camera sono necessari aggiustamenti per arrivare a un voto finale prima della pausa estiva del Parlamento. 21.07.2021, Sputnik Italia

La riforma della giustizia presentata dalla ministra Marta Cartabia si avvicina alle aule del Parlamento già con il peso di quasi mille emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle, “un segnale da non sottovalutare”.Ma per la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, “alla fine si troverà la sintesi nella consapevolezza che l’impianto non si potrà cambiare”.La scadenza tra tre anni è necessaria, spiega a Repubblica, “per fare in modo che le altre parti della riforma, nuove assunzioni, digitalizzazione, organizzazione, vadano a regime: a quel punto i tempi attualmente previsti saranno realistici senza il rischio di far decadere troppi processi”.Riforma necessariaPer Serracchiani esistono delle oggettive difficoltà per portare a casa le modifiche, “ma dobbiamo deporre le spade ideologiche” e “nessuno intende stravolgere la filosofia della riforma”.La capogruppo Pd, però, auspica che il governo non decida di usare la fiducia per superare gli ostacoli e confida che si possa avere la luce verde prima delle vacanze estive dei parlamentari.

