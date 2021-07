Rai, Marinella Soldi eletta presidente con un'ampia maggioranza. Ma è polemica con Fdi

https://it.sputniknews.com/20210721/rai-marinella-soldi-eletta-presidente-con-unampia-maggioranza-ma-e-polemica-con-fdi-12210786.html

Come ampiamente previsto alla vigilia, Marinella Soldi è stata eletta presidente della Rai dalla commissione parlamentare di Vigilanza Rai.La candidata è stata eletta con un'ampia maggioranza, per un totale di 29 voti a favore e solo 5 contrari, a fronte di 3 schede bianche.Nel corso della sua carriera, la Soldi è stata per 10 anni CEO di Discovery Network Southern Europe per i Paesi Italia, Spagna, Portogallo e Francia, concludendo il suo incarico ad ottobre 2018, anno in cui ha assunto il ruolo di Chief Strategy Officer per Discovery International.La polemica con Fdi Nonostante la scelta globalmente condivisa sul candidato alla presidenza Rai, non mancano le polemiche da parte di Fratelli d’Italia, che ha deciso di non partecipare alle votazioni.Secondo il partito guidato da Giorgia Meloni, l'elezione della Soldi comporterebbe, per la prima volta nella storia, l'esclusione delle opposizioni dal Cda Rai:L'elezione del CDA RaiLa scorsa settimana l'Aula del Senato aveva eletto Igor De Biasio, in quota Lega, e Alessandro Di Majo, scelto dai vertici M5S in qualità di Consiglieri del CDA. Con 259 presenti e altrettanti votanti, De Biasio ha ottenuto 102 voti, Di Majo 78, Rossi 20.Alla Camera, invece, il Carroccio e Forza Italia hanno unito le forze per eleggere Simona Agnes, indicata dagli azzurri con 161 voti. Francesca Bria, candidata Pd, è stata votata per l’asse Pd-M5S-Leu con 162 voti.

