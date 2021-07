https://it.sputniknews.com/20210721/primi-frutti-del-pnrr-32-miliardi-per-270-progetti-di-rigenerazione-urbana-e-inclusione-sociale-12217575.html

Primi frutti del Pnrr: 3,2 miliardi per 270 progetti di rigenerazione urbana e inclusione sociale

Il ministro Giovannini ha annunciato i piani selezionati per la riqualificazione di centinaia di centri urbani in tutta Italia: tra i criteri di scelta la... 21.07.2021, Sputnik Italia

Sono 271 su 290 i progetti selezionati per il Programma nazionale della qualità dell'abitare(PinQua) avviato dal Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili. L’obiettivo è di riqualificare i centri urbani italiani attraverso opere di rigenerazione del tessuto cittadino e di inclusione sociale, oltre che di sostenibilità, uno dei criteri principali di selezione.I fondi messi a disposizione sono 400 milioni a cui si aggiungono 2,8 miliardi di euro del cosiddetto “Fondone”, il Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.Oggi il Mims ha annunciato i progetti selezionati in tre mesi lavoro dall'Alta Commissione tra tutti quelli inviati da Regioni, Comuni e Città Metropolitane.L’Alta Commissione ha stilato la graduatoria in base all'apporto economico di fondi privati, l’inclusività sociale, l’impatto ambientale, la sostenibilità e l’aumento dell’efficienza energetica, il consumo del suolo.Per Giancarlo Cancelleri, sottosegretario al Mims, “il risultato è la scelta di progetti che da nord a sud permetteranno di recuperare quel disagio urbanistico e sociale restituendo benessere logistico e sociale".La selezione da Nord a Sud, isole compreseTra i progetti ammessi ai finanziamenti sono stati inseriti il piano di riqualificazione del centro storico di Sassari, del Comune di Messina.Il piano di inclusione sociale previsto nella rigenerazione del porto Fluviale di Roma. Il social housing di Bari e Piacenza.I progetti di Cuneo, Foggia, Milano, Pesaro e della Città Metropolitana di Bologna.Restano esclusi una ventina di progetti per un totale di spesa vicina al miliardo di euro, che potrebbero rientrare nella graduatoria con altri fondi.Fondi anche per la mobilitàGiovannini ha anche annunciato un finanziamento di 600 milioni di euro per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'acquisto di nuovi autobus ecologici per il trasporto pubblico locale e 260 milioni per potenziare e rinnovare le ferrovie gestite dalle Regioni. Si tratta dei primi fondi messi a regime del Pnrr, ma anticipati con il Fondone stanziato dal governo.

Irina Derefko I veri frutti, quelli avvelenati, li mangeremo quando la cloaca europea ci chiederà di fare le riforme, per l'elemosina a strozzo che ci hanno dato, con la complicità di quel delinquente di Draghi, appoggiato da tutto il governo, opposizione e sindacati compresi. compresa. 0

