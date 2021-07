https://it.sputniknews.com/20210721/palermo-nuovo-blitz-dei-carabinieri-contro-la-criminalita-organizzata-8-arresti-12208480.html

Palermo, nuovo blitz dei Carabinieri contro la criminalità organizzata: 8 arresti

Dalle indagini è emerso l'allargamento del racket al settore delle scommesse online. 21.07.2021, Sputnik Italia

Nuova operazione delle forze dell'ordine a Palermo, dove i Carabinieri del locale Comando provinciale hanno eseguito un'ordinanza cautelare, di cui sette in carcere e una ai domiciliari. emessa dal gip Lorenzo Jannelli.Ad essere colpiti dal provvedimento sono otto indagati ritenuti componenti del mandamento mafioso di Tommaso Natale, accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni aggravate e danneggiamento seguito da incendio.In particolare, le indagini hanno permesso di far luce sull'allargamento del giro d'affari delle locali famiglie mafiose nei settori delle scommesse online.Quella odierna, denominata 'Bivio 2', è la seconda operazione antimafia condotta in due giorni a Palermo, dopo che ieri erano state arrestate 11 persone in un blitz nel mandamento Brancaccio-Ciaculli.Il blitz è stata coordinato da un pool di magistrati della Direzione distrettuale antimafia, guidati dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca.

