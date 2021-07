https://it.sputniknews.com/20210721/oms-lancia-lallarme-possibile-diffusione-di-varianti-piu-contagiose-della-delta-12211692.html

OMS lancia l'allarme: possibile diffusione di varianti più contagiose della Delta

OMS lancia l'allarme: possibile diffusione di varianti più contagiose della Delta

Secondo il numero uno dell'OMS, il rischio sarebbe quasi inevitabile qualora non dovessero essere raggiunti gli obiettivi stabiliti per la fine del 2021

Il capo dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha avvertito mercoledì che l'umanità potrebbe presto vedere un picco di una mutazione del coronavirus ancora più contagiosa e pericolosa rispetto alla variante Delta attualmente in circolazione.Nonostante la creazione e il lancio di vaccini in tutto il mondo, nonché altre misure preventive per contenere la pandemia, il mondo è sull'orlo di un'altra ondata di coronavirus, ha osservato Ghebreyesus, elencando tra i motivi la mancanza di parità di accesso ai vaccini per tutti i Paesi.In particolare, solo l'1% delle popolazioni delle nazioni a basso reddito ha ottenuto l'accesso ad almeno una dose vaccino, rispetto a oltre la metà della popolazione nei paesi sviluppati, ha continuato il capo dell'OMS, aggiungendo che l'attuale ingiustizia globale nella condivisione di vaccini e altri mezzi per combattere la pandemia, inclusi test e trattamenti, contribuiscono non solo a "turbolenze sociali ed economiche", ma anche all'ulteriore diffusione del virus.Per un'inversione di tendenza, ha chiarito ancora Ghebreyesus, è fondamentale raggiungere diversi obiettivi, che erano stati precedentemente delineati dall'OMS insieme al Fondo monetario internazionale, alla Banca mondiale e all'Organizzazione mondiale del commercio.Questi includono la vaccinazione di almeno il 10% della popolazione di ogni paese entro settembre, almeno il 40% entro la fine del 2021 e il 70% entro la metà del 2022. La pandemia di COVID-19L'OMS ha dichiarato lo stato di pandemia mondiale causato dalla diffusione incontrollata del COVID-19 l''11 marzo 2020. Ad oggi, più di 191 milioni di persone sono state infettate dal coronavirus in tutto il mondo e più di 4 milioni sono morte, secondo la Johns Hopkins University.

