https://it.sputniknews.com/20210721/olimpiadi-di-tokyo-troppi-casi-di-covid-la-guinea-si-ritira-12219570.html

Olimpiadi di Tokyo, troppi casi di Covid: la Guinea si ritira

Olimpiadi di Tokyo, troppi casi di Covid: la Guinea si ritira

I Giochi Olimpici giapponesi subiscono la prima defezione. La nazionale della Guinea ha annullato la partecipazione per tutelare la salute dei propri atleti. 21.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-21T22:59+0200

2021-07-21T22:59+0200

2021-07-21T23:08+0200

olimpiadi 2020

tokyo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/12219687_0:159:2329:1469_1920x0_80_0_0_fb6bae9a6b8e16b658bd6cba67385064.jpg

La squadra nazionale della Guinea si è rifiutata di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo a causa del coronavirus, ha affermato il ministro dello sport del paese Sanussi Bantama Sow. "A causa del COVID-19, il governo, preoccupato per la salute degli atleti guineani, ha deciso che la squadra non gareggerà alle Olimpiadi di Tokyo", ha dichiarato Sow in una lettera al presidente del Comitato olimpico della Guinea, citata dall'AFP. Una fonte dell'agenzia vicina al governo del Paese ritiene che il vero motivo della decisione di non inviare in Giappone la propria rappresentativa sia la mancanza di fondi per coprire i costi. La squadra comprendeva Fatumata Yari Kamara (lotta), Mamadu Samba Bach (judo), Fatumata Lamarana Toure e Mamadu Tahiru Bach (nuoto) e Aissata Din Conte (atletica leggera, 100 metri piani).I Giochi della XXXII Olimpiade si disputeranno a Tokyo dal 23 luglio all'8 agosto 2021.

tokyo

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

olimpiadi 2020, tokyo