Olimpiadi di Tokyo, primo "scandalo": rubati i dati personali di volontari e spettatori - Kyodo

Olimpiadi di Tokyo, primo "scandalo": rubati i dati personali di volontari e spettatori - Kyodo

I dati personali di persone che avevano acquistato i biglietti e le password dei volontari delle Olimpiadi di Tokyo sono stati rubati e sono in seguito finiti... 21.07.2021, Sputnik Italia

Per scongiurare eventuali conseguenze sono già state adottate alcune misure. Il Comitato organizzatore dei Giochi ha avviato l'indagine sul caso. L'agenzia fa notare che "la portata della perdita è minuscola". Le informazioni su proprietari dei biglietti per le gare, così come dati d'identificazione e password per accedere al sito speciale dei volontari, sono state sottratte e poi rese note sui siti internet, che pubblicano dati privati rubati. Presumibilmente, sarebbero state trafugate dai computer personali di volontari e proprietari di biglietti mediante una connessione non autorizzata dall'esterno. Le Olimpiadi di Tokyo si terranno dal 23 luglio all'8 agosto. Circa il 96% delle competizioni si svolgeranno a porte chiuse.

