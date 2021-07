https://it.sputniknews.com/20210721/nord-stream-2-usa-le-sanzioni-sono-inefficaci-con-il-gasdotto-quasi-completo-12216302.html

Nord Stream 2, USA: "Le sanzioni sono inefficaci con il gasdotto quasi completo"

Nord Stream 2, USA: "Le sanzioni sono inefficaci con il gasdotto quasi completo"

Il progetto del gasdotto, che trasporterà il gas naturale dalla Russia alla Germania, si sta avvicinando al completamento nonostante le sanzioni statunitensi... 21.07.2021, Sputnik Italia

nord stream 2

ucraina

usa

mondo

Le sanzioni contro il progetto Nord Stream 2 sono inefficienti nella fase attuale poiché il gasdotto è quasi completo.Ad affermarlo è il consigliere del Dipartimento di Stato Derek Chollet a RBC Ucraina, in un'intervista pubblicata mercoledì.Secondo il consigliere, Washington e Berlino annunceranno presto un accordo sul Nord Stream 2, osservando che le due parti stanno lavorando per garantire che l'Ucraina rimanga un paese di transito del gas anche per gli anni a venire.Chollet si è recentemente recato in visita in Ucraina per discutere le preoccupazioni e l'impegno degli Stati Uniti in relazione al gasdotto Nord Stream 2.Nelle scorse ore il Wall Street Journal ha reso noto che USA e Germania avrebbero trovato un accordo per consentire la conclusione dei lavori sul gasdotto Nord Stream 2.Il Nord Stream 2Nord Stream 2 è una joint venture tra la russa Gazprom e cinque aziende energetiche dell'Europa occidentale e prevede la costruzione di un gasdotto gemello di 1.230 km lungo i fondali del Mar Baltico per completare l'attuale rete di Nord Stream.Una volta completata entro la fine dell'anno, la nuova rete sarà in grado di trasportare fino a 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla Russia all'Europa, raddoppiando così la capacità di Nord Stream.Nei giorni è stato riferito che il Nord Stream 2 sarà completato entro la fine del prossimo mese di agosto.

https://it.sputniknews.com/20210721/germania-e-usa-trovano-laccordo-per-consentire-il-completamento-del-nord-stream-2---wsj-12208067.html

