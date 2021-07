https://it.sputniknews.com/20210721/nord-stream-2-gli-usa-avrebbero-esortato-lucraina-a--non-criticare-laccordo-con-la-germania-12212936.html

Nord Stream 2, gli USA avrebbero esortato l'Ucraina a non criticare l'accordo con la Germania

Secondo quanto riferito, Stati Uniti e Germania hanno raggiunto un accordo sul completamento del gasdotto Nord Stream 2, con entrambe le parti che dovrebbero... 21.07.2021, Sputnik Italia

L'amministrazione Biden ha "esortato discretamente" l'Ucraina a non esternare le proprie critiche a un accordo tra Stati Uniti e Germania per quanto riguarda il progetto del gasdotto Nord Stream 2, secondo fonti anonime citate dalla rivista specializzata Politico.Gli addetti ai lavori hanno sostenuto che l'opposizione di Kiev all'accordo potrebbe danneggiare le relazioni tra Ucraina e Stati Uniti.Le osservazioni arrivano dopo che il Wall Street Journal ha riferito martedì che Berlino e Washington hanno raggiunto un accordo per consentire il completamento del Nord Stream 2, che dovrebbe essere annunciato mercoledì.Un rapporto separato di Bloomberg ha affermato che l'accordo prevedrebbe anche sanzioni contro la Russia qualora Mosca dovesse cercare di utilizzare l'energia come "arma" contro l'Ucraina. Non è stato specificato quali azioni da parte della Russia potrebbero provocare le contromisure.Le critiche di Kiev Oleksiy Arestovich, consigliere freelance del capo dell'ufficio del presidente ucraino, aveva affermato nelle scorse ore che il cancelliere tedesco Angela Merkel ha tradito gli interessi di Kiev "a favore della Russia" durante i suoi colloqui con Volodymyr Zelensky il 12 luglio.Secondo Arestovich, Zelensky non è riuscito a trovare un "terreno comune" con la Merkel su una serie di questioni, tra cui Nord Stream 2 e l'implementazione della cosiddetta Formula Steinmeier, un meccanismo per aiutare a risolvere il conflitto nell'Ucraina orientale.Parlando con i giornalisti dopo i negoziati, il presidente ucraino ha sottolineato di essere soddisfatto dei colloqui di quattro ore anche se ha ammesso che lui e la Merkel "hanno opinioni diverse sul gasdotto Nord Stream 2".Il Nord Stream 2Nord Stream 2 è una joint venture tra la russa Gazprom e cinque aziende energetiche dell'Europa occidentale e prevede la costruzione di un gasdotto gemello di 1.230 km lungo i fondali del Mar Baltico per completare l'attuale rete di Nord Stream.Una volta completata entro la fine dell'anno, la nuova rete sarà in grado di trasportare fino a 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla Russia all'Europa, raddoppiando così la capacità di Nord Stream.Nei giorni è stato riferito che il Nord Stream 2 sarà completato entro la fine del prossimo mese di agosto.

nikita La Germania cura i propri interessi, come è giusto che sia. Se la Russia è competitiva (non ci vuole molto) è giusto che sia un partner commerciale. 0

