https://it.sputniknews.com/20210721/microspia-marocchina-nel-telefono-di-macron-12215985.html

Microspia marocchina nel telefono di Macron

Microspia marocchina nel telefono di Macron

I servizi segreti marocchini potrebbero aver spiato il telefono di Macron utilizzando il programma Pegasus, che permette di raccogliere dati personali dai... 21.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-21T15:56+0200

2021-07-21T15:56+0200

2021-07-21T15:56+0200

vignetta

emmanuel macron

vignette

multimedia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/12215845_0:0:1891:1063_1920x0_80_0_0_08e1d527b91c339b54936f436ea33753.jpg

I telefoni cellulari del presidente francese Emmanuel Macron e di 15 membri del governo francese potrebbero essere stati tra i potenziali bersagli nel 2019 di un tentativo di hacking di un servizio di sicurezza marocchino, che avrebbe utilizzato a tale scopo lo spyware Pegasus, realizzato dal gruppo NSO con sede in Israele.Il quotidiano francese Le Monde ha riferito che i numeri di telefono di Macron e dei membri dell'allora governo sono stati identificati tra migliaia presumibilmente selezionati dai clienti della NSO per una potenziale sorveglianza. In questo caso, secondo Le Monde, il cliente era un servizio di sicurezza marocchino non identificato.

1/ killer grande morocco, w il maroco! siempre 2

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Vitaly Podvitsky https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

Vitaly Podvitsky https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vitaly Podvitsky https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

vignetta, emmanuel macron, vignette, multimedia