Lombardia, vicina la legge per seppellire gli animali domestici nella tomba dei padroni

"La mia proposta è confluita nella riforma delle attività funerarie, da cui è scaturito un testo unico che ha completato l'iter in commissione Affari costituzionali. Il mio obiettivo non è solo risolvere situazioni concrete, ma anche condurre battaglie culturali. Come permettere ai cani di viaggiare in treno e inserirli nello stato di famiglia. Vivono con noi, sono un cuore pulsante", ha aggiunto.