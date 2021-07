https://it.sputniknews.com/20210721/leonardo-marina-polacca-testa-il-primo-elicottero-aw101--12216710.html

Leonardo, Marina polacca testa il primo elicottero AW101

Il velivolo fa parte di un lotto di quattro aeromobili commissionati dalla Marina di Varsavia nel 2019. 21.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-21T20:21+0200

2021-07-21T20:21+0200

2021-07-21T20:29+0200

Attraverso un comunicato stampa Leonardo, azienda leader nei settori della Difesa e dell'Aerospazio, ha annunciato che la Marina polacca nelle scorse ore ha effettuato il primo test di volo del nuovo elicottero AW101 (ZR285).Stando a quanto riferito, il volo ha dimostrato controlli funzionali dei principali sistemi ed in particolare del sistema di controllo; inoltre sono stati effettuati controlli di gestione del motore per monitorare la gamma di velocità raggiungibili dall'aeromobile.E' stato inoltre puntualizzato che nelle prossime settimane verranno svolti nuovi test per mettere alla prova "l'equipaggiamento montato sull'aeromobile".Nell'aprile 2019, Leonardo e la Marina polacca avevano trovato l'accordo per la fornitura di quattro elicotteri AW101 e di un pacchetto completo di logistica e formazione integrata per i piloti polacchi.Secondo il Ministero della Difesa di Varsavia, l'integrazione dell'aeromobile nella flotta aerea del Paese sarà in grado di migliorare in maniera significativa la capacità della Marina.Gli AW101 (ZR285), studiati appositamente per l'utilizzo da parte della marina polacca , sono dotati dei più moderni sistemi, tra cui il pilota automatico con modalità SAR, un sistema di trasmissione dati, un sistema di navigazione tattica e sistemi di protezione e difesa (passivi e attivi). Inoltre, gli aeromobili saranno equipaggiati con una radio tattica, un radar di ricognizione, sensori termici e un transponder S-Mode, oltre ad essere dotati di una mitragliatrice da 12,7 mm.Per garantire una buona visibilità in ogni condizione atmosferica, il velivolo sarà dotato di un sistema di illuminazione e di un proiettore, oltre ad essere ottimizzato con attrezzature mediche e di soccorso, tra cui due argani ed un sistema per il trasporto di carichi sulla sospensione esterna.

