Lapo Elkann sbarca in Borsa in Svizzera: il prossimo passo vedere auto da collezione

Con orgoglio vi comunico che Garage Italia 🇮🇹 entra a far parte di Youngtimers, di cui io sarò uno dei principali azionisti. Insieme al mio Amico Adam Lindemann e altri soci svilupperemo nel mondo il mercato delle 🚗 da collezione coniugando la tradizione 👔 con l’innovazione 💡

Milano, la moda e le auto

Per Lapo Elkann, che non è nuovo alle sfide innovative, l’operazione consentirà di portare le competenze e le conoscenze di Garage Italia, che “si è costruita un nome e una presenza importanti nel mondo automobilistico italiano nel corso degli anni”, all’interno di Youngtimers per approdare sui mercati mondiali.