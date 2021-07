https://it.sputniknews.com/20210721/landini-risponde-a-confindustria-sul-green-pass-per-lavorare-spero-sia-il-caldo-12209215.html

Landini risponde a Confindustria sul green pass per lavorare: “Spero sia il caldo”

Non sono le aziende che decidono chi lavora, ma il governo che deve far rispettare il patto sui licenziamenti, dice il segretario della Cgil. 21.07.2021

Non vuole neanche valutare o discutere della proposta avanzata da Confindustria di non far lavorare coloro che non sono vaccinati. Maurizio Landini, segretario della Cgil, archivia l’idea con un laconico “spero che sia il caldo”.Parlando alla Stampa argomenta che “in questo anno di pandemia i lavoratori sono sempre andati in fabbrica in sicurezza. Rispettando i protocolli e le norme di distanziamento. Non sono le aziende che devono stabilire chi entra e chi esce”.Landini spiega che non è contro i vaccini, ma è d’accordo che “tutti si vaccinino” ma la proposta della parte datoriale è “una forzatura”.Pioggia di licenziamentiIl segretario della Cgil torna sull’argomento scottante di queste settimane, in cui diverse multinazionali hanno deciso di punto in bianco di mandare a casa migliaia di lavoratori.La logica da scardinare è che “siamo di fronte ad aziende che chiudono lo stabilimento italiano e proseguono la produzione altrove. In alcuni casi rifiutandosi, com’è accaduto nei giorni scorsi, di discutere con il governo e le istituzioni”.Puntare su attrazione investimenti e codeterminazioneIl segretario della Cgil sottolinea che per tutelare il sistema produttivo italiano “serve una politica industriale che promuova investimenti in Italia e che faccia tornare qui il lavoro precedentemente delocalizzato”.Su questo fronte Landini propone una “codeterminazione” con aziende e sindacati che “si impegnano a consultarsi prima sulle scelte strategiche e a difendere insieme il lavoro e l’occupazione. Una scelta di riconoscimento reciproco”.

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

