https://it.sputniknews.com/20210721/la-virologa-capua-chi-non-si-vaccina-dovrebbe-pagare-per-ogni-giorno-di-ricovero-12210052.html

La virologa Capua: chi non si vaccina dovrebbe pagare per ogni giorno di ricovero

La virologa Capua: chi non si vaccina dovrebbe pagare per ogni giorno di ricovero

Fino a 1.000-2.000 euro al giorno soltanto per le spese accessorie. L’esperta parla del peso dei malati Covid sul sistema sanitario e lancia la provocazione. 21.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-21T11:22+0200

2021-07-21T11:22+0200

2021-07-21T11:22+0200

vaccinazione in italia

vaccino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/10184623_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_55224aee4c43b336ef452becbffd536a.jpg

Un ticket, un contributo, che coprirebbe soltanto le spese accessorie, “i costi non sanitari” della terapia intensiva: lenzuola, letto, mensa, utenze, pulizia. Si tratterebbe di 1.000-2.000 euro al giorno, che chi non si vaccina e, ammalandosi di Covid-19, ricoverato dovrebbe pagare. È la provocazione ragionata della virologa Ilaria Capua, lanciata in un intervento sulle colonne del Corriere della Sera.Un risarcimento per la scelta no Vax“La scienza ha fatto il suo dovere. I vaccini funzionano e i dati raccolti indicano che sono molto più sicuri di qualsiasi altro vaccino utilizzato sino ad oggi”, dice l’esperta sottolineando che “adesso che ce n’è in abbondanza per noi europei c’è una parte di noi che fa i capricci” e “stanno creando i presupposti per un altro inverno di chiusure e di ambulanze a sirene spiegate”.“Ma allora ai non vaccinati per scelta si potrebbe immaginare di proporre un a piccola franchigia, per non dire ticket, in caso di ricovero Covid”, ipotizza la virologa.

Irina Derefko Questa fallita, dovrebbe dirmi chi paga per i decessi causati dalle reazioni avverse. Se ne vada affanculo negli USA e soprattutto, ci rimanga. 1

Black Bird questa merda schifosa che vendeva virus parla ancora ???!!! 1

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

vaccinazione in italia, vaccino