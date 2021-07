https://it.sputniknews.com/20210721/inps-quasi-500-euro-in-meno-di-pensione-alle-donne-nel-2021-12217417.html

Inps: quasi 500 euro in meno di pensione alle donne nel 2021

Inps: quasi 500 euro in meno di pensione alle donne nel 2021

I nuovi assegni liquidati nei primi sei mesi dell’anno sono stati in media di 1.429 euro per gli uomini. 21.07.2021, Sputnik Italia

Il gender gap salariale si conferma anche nelle pensioni in Italia. Lo conferma l’Inps nel Monitoraggio dei flussi di pensionamento relativo ai primi sei mesi del 2021. Secondo l’Istituto di previdenza le pensioni liquidate nel primo semestre agli uomini (1.429 euro al mese) sono state di 498 euro superiori all'importo medio delle pensioni liquidate nello stesso periodo alle donne (931 euro).Quasi 400mila pensionatiNei primi sei mesi del 2021 l’Inps ha rilevato 389.924 nuovi pensionati con un importo medio mensile di 1.155 euro al mese.Per la popolazione maschile è stato registrato un numero più alto di pensionamenti anticipati, 79.935 per 2.104 euro medi. Per le donne le pensioni anticipate di importo più alto, sono state 44.204 per 1.609 euro medi.L’Inps rileva che anche tra gli artigiani ci sono state molte uscite anticipate, 4.336. I dipendenti pubblici che hanno lasciato l'ufficio prima dei 60 anni sono stati 2.929.

