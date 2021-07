https://it.sputniknews.com/20210721/influenza-aviaria-h5n1-in-india-ce-la-prima-vittima-e-un-bambino-di-11-anni-12213799.html

Influenza aviaria H5N1 in India, c'è la prima vittima: è un bambino di 11 anni

Influenza aviaria H5N1 in India, c'è la prima vittima: è un bambino di 11 anni

L'influenza aviaria può essere contratta da persone che entrano a contatto con gli uccelli, vivi o morti, ma secondo l'Oms non si trasmette da uomo a uomo. 21.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-21T22:56+0200

2021-07-21T22:56+0200

2021-07-21T22:56+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/875/67/8756766_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1420c369c5b913a5a3467114bf2509c9.jpg

Un bambino di 11 anni è la prima vittima di quest'anno dell'influenza aviaria H5N1 in India, secondo quanto riportato mercoledì dall'Indian Express.Il piccolo, ricoverato in ospedale dal 2 luglio, è morto martedì, riferisce una fonte dell'istituto indiano di scienze mediche (Aims). Il personale sanitario che è entrato a contatto con lui si trova in isolamento. L'allarme in India è scattato all'inizio dell'anno per la morte di un gran numero di uccelli in diversi Stati. In seguito agli accertamenti, il virus H5N1 è stato ritrovato in alcuni campioni provenienti dal Himachal Pradesh. Che cos'è l'influenza aviariaL'influenza aviaria è una malattia virale altamente contagiosa provocata dal virus A che colpisce il pollame, generalmente polli e tacchini. L'influenza H5N1 si trasmette con il contatto di animali infetti, vivi o morti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) di solito il contagio non avviene da persona a persona. La mortalità è del 60%.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo