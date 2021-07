https://it.sputniknews.com/20210721/i-politici-divisi-sul-green-pass-tra-vaccinati-no-vax-e-attendisti-12210599.html

Il panorama politico sul fronte delle vaccinazioni è ampio e variegato. Davanti alla proposta della deputata Pd Alessia Morani di istituire un pass vaccinale per accedere al Parlamento, le reazioni sono state molte e sui quotidiani di oggi si fa la conta di chi è stato già immunizzato, chi lo sarà a breve e chi apertamente ha detto che non intende farsi inoculare il siero anti-Covid.Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida è vaccinato ma non caldeggia l’immunizzazione.Nella Lega il capogruppo al senato, Massimiliano Romeo è indeciso.La numero uno di Fdi Giorgia Meloni, non ha annunciato quando si vaccinerà ma ha detto: "Se non lo volessi fare, il vaccino, lo direi".Nel Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo non si esprime sul tema vaccinazione, mentre la sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha detto di avere gli anticorpi alti, non si è vaccinata. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, invece, è prossimo alla sua prima dose.L’ex premier Giuseppe Conte ha detto che è prossimo alla seconda dose ma di non aver pubblicizzato la cosa.I vaccinati nel governoSono immunizzati il premier Mario Draghi, che ha fatto l'eterologa, come da lui stesso annunciato.La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e il collega dell’Economia Daniele Franco sono totalmente immunizzati. Mariastella Gelmini ha completato il ciclo vaccinale con Pfizer come Giancarlo Giorgetti e Massimo Garavaglia che hanno fatto Moderna. J&J per la Guardasigilli Marta Cartabia. Andrea Orlando, Renato Brunetta e Vittorio Colao tutti vaccinati.

