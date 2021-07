https://it.sputniknews.com/20210721/green-pass-obbligatorio-i-ristoratori-del-lazio-perdite-sui-100-milioni-di-euro-12213507.html

Green Pass obbligatorio, i ristoratori del Lazio: "Perdite sui 100 milioni di euro"

Si concretizza l'idea del green pass obbligatorio per i luoghi a rischio assembramento, comprese le attività di ristorazione. Arriva l'allarme dai commercianti... 21.07.2021, Sputnik Italia

All'indomani dell'approvazione da parte del Governo del decreto sul green pass obbligatorio arrivano i primi allarmi da parte dei settori. Fiepet-Confesercenti denuncia perdite per 100 milioni di euro nei ristoranti del Lazio.Il decreto al momento parla di certificazione verde per spettacoli, viaggi, sport mentre per la ristorazione al chiuso la linea prevalente è di prevedere un pass anche a chi ha effettuato soltanto una dose, oppure il tampone negativo effettuato nelle 48 precedenti.Tuttavia il rischio di perdite economiche per gli esercizi commerciali, in particolare la ristorazione, è concreto.Con Green Pass obbligatorio perdite di oltre 1,5 miliardi, 100 milioni solo nei ristoranti del LazioPica ricorda inoltre che oltre il 30-40% di bar e ristoranti italiani non ha dehors o tavoli all'esterno a causa della mancanza di spazi."Sarebbe una debacle anche per i ristoranti della Capitale e del territorio laziale - centro storico, litorale, zona dei laghi, Castelli romani ed entroterra - con perdite vicine ai 100 milioni di euro. Di fatto, il green pass rappresenta per la ristorazione una restrizione, che ci porta indietro anziché avanti, e che rischia di sferrare un nuovo colpo mortale anche ai livelli occupazionali e all'indotto della filiera agroalimentare" ha concluso Pica.

