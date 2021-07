https://it.sputniknews.com/20210721/germania-e-usa-trovano-laccordo-per-consentire-il-completamento-del-nord-stream-2---wsj-12208067.html

Germania e USA trovano l'accordo per consentire il completamento del Nord Stream 2 - WSJ

Ucraina e Polonia avevano affermato che la costruzione di un nuovo gasdotto dalla Russia alla Germania che non attraversi il loro territorio è una minaccia per... 21.07.2021, Sputnik Italia

Citando "funzionari di Berlino e Washington", il Wall Street Journal ha riferito che gli Stati Uniti e la Germania avrebbero raggiunto un accordo per consentire il completamento del gasdotto Nord Stream 2. Secondo il rapporto, i due Paesi membri della NATO potrebbero annunciare l'accordo già nel corso della giornata odierna.Il gasdotto, che porterà combustibile per il riscaldamento e la produzione di energia elettrica in Europa occidentale dalla Russia attraverso una rotta sottomarina sotto il Baltico, è stato bersaglio delle politiche sanzionatorie dell amministrazioni statunitensi, secondo le quali Nord Stream sarebbe in grado di dare a Mosca un'influenza sugli affari europei.La scorsa settimana, la cancelliera tedesca Angela Merkel si era recata in visita a Washington per incontrare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, con il quale è stato discusso, tra gli altri argomenti il dasdottoNord Stream 2. La leader tedesca ha dichiarato all'inizio di quest'anno di non aver visto il motivo dell'opposizione di Washington al progetto, dal momento che "il gas consegnato attraverso il Nord Stream 2, che non fluisce ancora, non è peggiore del gas del Nord Stream 1"Allo stesso modo, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che il progetto ha una portata puramente economica."Una minaccia per la sicurezza energetica"Il capo di stato americano Biden, così come il suo predecessore Donald Trump, hanno affermato che il gasdotto è una minaccia per la sicurezza energetica ucraina e polacca poiché aggirerebbe questi due Paesi attraverso una rotta sottomarina.Per diversi anni, proprio Trump ha cercato di convincere Berlino a rinnegare l'accordo e gli investitori dell'Unione europea a smettere di coordinarsi con la compagnia energetica russa Gazprom sul progetto. In realtà, Trump era anche parzialmente motivato dal suo desiderio di convincere la Germania e altre nazioni ad acquistare gas naturale liquido americano invece del gas russo.Il Nord Stream 2Nord Stream 2 è una joint venture tra la russa Gazprom e cinque aziende energetiche dell'Europa occidentale e prevede la costruzione di un gasdotto gemello di 1.230 km lungo i fondali del Mar Baltico per completare l'attuale rete di Nord Stream.Una volta completata entro la fine dell'anno, la nuova rete sarà in grado di trasportare fino a 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla Russia all'Europa, raddoppiando così la capacità di Nord Stream.Nei giorni è stato riferito che il Nord Stream 2 sarà completato entro la fine del prossimo mese di agosto.

