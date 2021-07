https://it.sputniknews.com/20210721/folle-pensare-che-sviluppatore-pegasus-non-condivida-informazioni-sensibili-con-israele---fonte-wp-12210204.html

La società informatica israeliana NSO Group starebbe fornendo informazioni al governo israeliano su chi sta usando i prodotti di spionaggio dell'azienda, compreso lo spyware di sorveglianza PegasusAd affermarlo è il Washington Post, il quale cita una fonte che preferisce rimanere anonima.Secondo una di queste, sarebbe "folle pensare che NSO non condivida informazioni sensibili sulla sicurezza nazionale con il governo di Israele".La risposta di Tel Aviv e di NSOLe osservazioni sono state seguite da una risposta di un portavoce del ministero della Difesa israeliano, il quale ha insistito sul fatto che "Israele non ha accesso alle informazioni raccolte dai clienti di NSO".La stessa società, a sua volta, ha dichiarato a WP in una dichiarazione scritta che "con veemenza" nega "i suggerimenti secondo cui il governo israeliano monitora l'uso dei sistemi dei nostri clienti, che è il tipo di teoria del complotto che i nostri critici spacciano".Lo scandalo PegasusLe dichiarazioni della fonte del WSJ fanno seguito a un'indagine congiunta di 17 organizzazioni dei media, tra cui The Washington Post, The Guardian e Le Monde, che ha rivelato come diversi attivisti per i diritti umani, politici, avvocati e giornalisti sono stati presi di mira in una massiccia campagna di hacking lanciata da governi stranieri che hanno utilizzato lo spyware Pegasus di NSO Group.Le Monde ha riferito che uno smartphone appartenente al presidente francese Emmanuel Macron è stato preso di mira per la sorveglianza dal governo marocchino utilizzando lo spyware Pegasus.Si ritiene che più di una dozzina di leader mondiali siano tra le 50.000 persone i cui smartphone sarebbero stati compromessi dallo spyware di NSO.Il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz, in relazione al presunto scandalo, ha risposto affermando che lo stato ebraico "in quanto democrazia occidentale liberale, controlla le esportazioni di prodotti informatici in conformità con la sua legge sul controllo delle esportazioni della difesa, rispettando i regimi internazionali di controllo delle esportazioni".I precedentiAccuse simili relative a NSO erano state sollevate da WhatsApp, con la società controllata da Facebook che nel 2020 aveva intentato una causa contro la società, sostenendo che il malware dell'azienda aveva preso di mira account di giornalisti, attivisti per i diritti umani, alti funzionari del governo e altri in tutto il mondo tramite vulnerabilità in l'app per svolgere attività di spionaggio informatico.Nella causa si sosteneva che Pegasus di NSO consentirebbe agli agenti di prendere il controllo di un telefono tramite WhatsApp e successivamente controllare le telecamere e i microfoni di un utente da server remoti, raccogliendo o "trafugando" dati personali e di geolocalizzazione.La società ha respinto con veemenza le accuse, affermando che la sua tecnologia "è concessa in licenza, come soluzione legale, solo all'intelligence governativa e alle forze dell'ordine al solo scopo di prevenire e indagare su terrorismo e crimini gravi".

