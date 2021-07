https://it.sputniknews.com/20210721/elon-musk-torna-a-parlare-di-bitcoin-io-tesla-e-spacex-ce-li-abbiamo-ma-non-li-vendiamo-12219440.html

Elon Musk torna a parlare di Bitcoin: "io, Tesla e SpaceX ce li abbiamo ma non li vendiamo"

Elon Musk torna a parlare di Bitcoin: "io, Tesla e SpaceX ce li abbiamo ma non li vendiamo"

Elon Musk ha dichiarato che né lui né le società da lui guidate, Tesla e SpaceX, vendono i Bitcoin da loro acquistati. 21.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-21T22:47+0200

2021-07-21T22:47+0200

2021-07-21T22:47+0200

economia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0d/10001441_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_c613cfcc56c2af697d7f78a4ad8cec91.jpg

"Noi (Tesla, ndr) non vendiamo i Bitcoin, io non li vendo e SpaceX non li vende. Vorrei sottolineare nuovamente che SpaceX, Tesla e io possediamo Bitcoin", ha detto Musk nella discussione delle criptovalute alla conferenza The B Word, a cui ha partecipato anche il fondatore di Twitter Jack Dorsey.Il miliardario ha osservato che Tesla probabilmente riprenderà ad accettare nuovamente i Bitcoin come mezzo di pagamento.Musk ha aggiunto che possiede anche altre cpriptovalute: Ethereum e Dogecoin.A maggio Tesla ha sospeso la vendita delle sue auto con il pagamento in Bitcoin a causa dell'uso di combustibili fossili per il mining di criptovalute, in particolare il carbone. Secondo Musk, Tesla accetterà nuovamente pagamenti in Bitcoin quando la criptovaluta diventerà più ecologica.

https://it.sputniknews.com/20210707/usa-lanciata-la-prima-carta-di-credito-visa-con-cashback-in-bitcoin-12052468.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, mondo