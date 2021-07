Covid in Australia, metà di popolazione in quarantena non ferma la Delta: boom di contagi

https://it.sputniknews.com/20210721/covid-in-australia-meta-di-popolazione-in-quarantena-non-ferma-la-delta-boom-di-contagi-12209596.html

21.07.2021 - Lockdown per 13 milioni di australiani, circa la metà della popolazione, mentre crescono i contagi in tutto il Paese per la variante Delta.

Dopo Victoria e il Nuovo Galles del Sud, anche lo Stato dell'Australia Meridionale impone restrizioni per i suoi 1,7 milioni di abitanti. Adesso solo oltre 13 milioni di australiani in quarantena, circa la metà della popolazione del Paese. Il provvedimento durerà per sette giorni ed è stato adottato dopo la scoperta di cinque positivi al Covid questo mercoledì. Intanto è boom di contagi a Sidney, la popolosa città del Nuovo Galles del Sud, in lockdown da fine luglio per focolai provocati dalla variante Delta. Dopo quattro settimane di blocco, nel bollettino di oggi sono 110 i casi segnalati nelle ultime 24 ore, 32 in più rispetto a martedì. Boom di contagi anche nello Stato di Victoria, dove si è passati dai 9 casi di martedì ai 22 di oggi. Le autorità sanitarie sono preoccupate per le persone positive asintomatiche o pre-sintomatiche non rintracciate e attive nella comunità. I blocchi verranno revocati quando i contagi saranno prossimi allo zero.

