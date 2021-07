https://it.sputniknews.com/20210721/covid-de-luca-visita-il-giffoni-film-festival-e-lancia-un-appello-ai-giovani-siate-responsabili-12216944.html

Il Presidente della Regione Campania ha partecipato all'inaugurazione del Giffoni50Plus, l'edizione del Film Festival 2021 apertasi quest'oggi.In questa occasione De Luca ha parlato dell'attuale situazione epidemiologica italiana e delle responsabilità che i cittadini hanno per permettere una ripresa del Paese."Dobbiamo tornare ad una vita normale, ad una economia pienamente rilanciata. Chi dice no alle mascherine e alle vaccinazioni condanna a morte l'economia e ritarda il tempo con il quale possiamo tornare a vivere da persone normali" ha dichiarato De Luca.Quest'ultimo ha poi fatto un appello ai partecipanti del Giffoni Film Festival, ai giovani e agli organizzatori."Questo evento si celebra in un momento estremamente delicato e quindi va vissuto con grande senso di responsabilità, evitando assembramenti e rispettando le regole. Ma è un momento importante nel quale richiamiamo le giovani generazioni ad un concetto di responsabilità che non può essere mai scollegato rispetto ad un concetto di libertà, in relazione al Covid ma soprattutto in relazione alla vita" ha affermato De Luca.Il Giffoni Film Festival, festival di cinema per ragazzi numero uno al mondo, è in programma quest'anno dal 20 al 31 luglio nella città di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno.

