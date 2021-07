https://it.sputniknews.com/20210721/covid-crisanti-sulla-quarta-ondata-guardare-la-gb-sconcertante-sprecare-altri-6-mesi-12211025.html

Covid, Crisanti sulla quarta ondata: "Guardare la GB. Sconcertante sprecare altri 6 mesi"

Covid, Crisanti sulla quarta ondata: "Guardare la GB. Sconcertante sprecare altri 6 mesi"

"Non ci vuole l'arte divinatoria" per capire quello che succederà con in contagi in Italia, "sta scritto nei grafici dell'Inghilterra", ha detto il virologo. 21.07.2021, Sputnik Italia

La quarta ondata di contagi ci sarà. Ne è convinto il virologo Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di medicina molecolare dell'Università di Padova, che, intervenendo mercoledì mattina ad Agorà Estate su Rai 3, ha detto che per capire cosa accadrà in Italia bisogna guardare la Gran Bretagna. L'unica differenza è il livello di immunizzazione, più basso nel nostro Paese. La situazione in InghilterraIl virologo ha ricordato che l'Inghilterra è passata in 40 giorni da mille a 50 mila casi al giorno, ed è solo "parzialmente vero" che non ci siano ripercussioni su ospedalizzazioni e decessi. Man mano che i casi sono aumentati, infatti, "l'Inghilterra è passata da 2-3 morti a 50 morti al giorno e da 500 ricoveri a 2.500". La trasmissione del virusPer il virologo si deve "bloccare la trasmissione del virus. E' fondamentale per impedire di ritrovarsi a ottobre-novembre con la stessa situazione dell'altro anno. Noi abbiamo sprecato 6 mesi l'anno scorso e ci apprestiamo a sprecare altri 6 mesi quest'anno", ammonisce Crisanti, aggiungendo che è "sconcertante dover assistere per la seconda volta all'aumento dei casi durante l'estate. Non abbiamo imparato nulla". Il lockdownIl lockdown, spiega il professore, è una misura che impone un "grandissimo sacrificio" per "guadagnare tempo", durante il quale dovranno essere create le misure necessarie a bloccare la trasmissione virale quando i casi sono diminuiti". Questo tempo, secondo Crisanti, rischia di essere nuovamente sprecato. Il Green passCrisanti ritiene che il green pass possa facilitare la vita delle persone, permettendo di riprendere le attività ricreative, ma non è uno strumento che blocca la trasmissione di Sars-CoV-3. Vaccinazione in ItaliaAlla data del 21 luglio sono complessivamente 62.700.387 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Italia, in base ai dati riportati da AifaIn aumento anche il numero delle persone che ha completato il ciclo vaccinale con le due dosi o il vaccino monodose, per un totale di 28.072.581 cittadini pari al 51,98% della popolazione over 12.

Titti Ma vai ad acchiappare le zanzare! Se sai fare le previsioni di disastri, allora lo sai che più si vaccina e più emergono varianti oltre che causare danni da vaccino alla povera gente. Perché non parli invece della censura sulle cure domiciliari? Lo sai che costano poco e non uccidono la gente come invece fanno i vaccini. Perché non parli di questo? 0

Donato Galli Perché sono un zanzarologo, non un medico. 0

