Cirinnà: “Gli emendamenti dei renziani vogliono demolire il ddl Zan, sono sconvolta”

Cirinnà: “Gli emendamenti dei renziani vogliono demolire il ddl Zan, sono sconvolta”

La senatrice spiega che la modifica chiesta da Italia viva al primo articolo colpisce anche gli altri escludendo i riferimenti all’identità di genere e... 21.07.2021, Sputnik Italia

Dopo la giornata calda degli emendamenti, circa mille, presentati sul ddl Zan, che rischia il rinvio a settembre, fioccano le prese di posizione e le proteste per l’atteggiamento di Italia viva, in particolare del fronte Pd.La senatrice Dem Monica Cirinnà dice al Corriere della Sera di essere “sconvolta” dalla condotta dei renziani, perché “era stato Renzi a garantire che Italia viva non avrebbe presentato emendamenti al ddl Zan”. Ieri, invece, oltre ai quasi 700 della Lega e oltre 100 di Fratelli d’Italia, sono stati presentati quattro emendamenti a firma Iv.Le mediazione è falsaPer la senatrice Dem Iv non vuole mediare, “è falso”.Uno degli emendamenti “apparentemente è riferito all’articolo 1 della legge Zan, ma nella realtà colpisce tutti gli articoli” perché escluderebbe “ogni riferimento nel testo all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Viene proposto di sostituire queste due definizioni con omofobia e transfobia”.Una scelta che non aiuterebbe il ddl perché i due termini “non hanno la sufficiente determinatezza per stare in una legge penale” e “non consentono ai giudici di identificare tutte le vittime dei crimini d’odio”, come coloro che sono in transizione.

