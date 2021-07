https://it.sputniknews.com/20210721/bonaccini-il-green-pass-non-toglie-liberta-ma-ne-offre-di-piu-anche-per-le-discoteche-12209848.html

Bonaccini: “Il green pass non toglie libertà ma ne offre di più, anche per le discoteche”

Bonaccini: “Il green pass non toglie libertà ma ne offre di più, anche per le discoteche”

Il governatore dell’Emilia Romagna spinge su vaccinazioni e sicurezza e invita i giovani a immunizzarsi per riavere i loro spazi. 21.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-21T10:22+0200

2021-07-21T10:22+0200

2021-07-21T10:22+0200

green pass

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/10236690_0:189:1714:1153_1920x0_80_0_0_6cabce29a10f5e6e909aa4e40c90ac30.jpg

Il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini entra nel pieno del dibattito sul green pass alla francese e sulla vaccinazione dei giovani e ribadisce che i due strumenti non servono a togliere libertà e diritti ma ad aumentarli per tornare a riprendersi i propri spazi.Il governatore spiega al Corriere della Sera che a differenza di come viene presentato il provvedimento, “limitazione della libertà non sono il vaccino o il green pass, ma la didattica a distanza. Prima non avevamo altri strumenti, adesso sì. Guai tornare indietro”.Vaccinare i giovaniSulla polemica con il leader della Lega Matteo Salvini che è contrario a imporre la vaccinazione ai ragazzi, Bonaccini spiega che “una classe dirigente non si divide sulla pandemia. Servono inviti univoci e convinti a vaccinarsi per tutti coloro che ancora non l’hanno fatto”.E l’obiettivo è far comprendere ai giovani che vaccinandosi si riacquista libertà e si proteggono gli altri.

Black Bird bisogna tappare la bocca a questi infami ... una volta per sempre 4

Riccardo No .non toglie le liberta ma solo se hai fatto il vaccino altrimenti sarai un "recluso"un descriminato. SOLO FRA 10 ANNI SAPREMO CHE COSA CI È STATO INIETTATO E NEL FRATTEMPO SCONGIURIAMO GLI EFFETTI PEGGIORI DEI VACCINI QUALI:TROMBOSI.ICTUS E DEMENZA. NEPPURE I NAZISTI FORSE ARRIVAVANO A TANTO WUANTO I NOSTRI POLITICI DI CASA DI BRUXELLES E DEL CTS. IO HO SEMPRE CREDUTO NELLA SCIENZA HO FATTO TUTTI I VACCINI E I RICHIAMI(SPERIMENTATI E VISIONATI CON CALMA)PERO QUESTA VOLTA HO DELLE RISERVE E DEI SERI DUBBI.ARRIVARE A TANTO NON SOLO È VIOLARE LE LIBERTA INDIVIDUALI MA UN PRIMO.PASSO VERSO FORME.DI DITTATURA MASCHERATA DA DEMOCRAZIA. CHISSA COSA CI ASPETTA TRA 10/20 ANNI TRA CLANDESTINI ,VACCINI,DISOCCUPAZIONE E GRAVI CAMBIAMENTI CLIMATICI. CHI VIVRÀ VEDRA. 3

8

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

green pass, vaccinazione in italia