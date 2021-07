https://it.sputniknews.com/20210721/adulti-in-sovrappeso-eurostat-italia-con-percentuale-piu-bassa-deuropa-12215667.html

Adulti in sovrappeso, Eurostat: Italia con percentuale più bassa d'Europa

2021-07-21T16:31+0200

2021-07-21T16:31+0200

2021-07-21T16:31+0200

L'obesità e in alcuni casi il forte sovrappeso possono essere causa di numerose malattia come diabete, infarto, ictus e malattie respiratorie. A tal proposito Eurostat ha stilato una classifica dei Paesi europei in base alla presenza di adulti in sovrappeso in riferimento ai dati del 2019.In questo anno mentre il 45% degli adulti europei aveva un peso normale, il 53% era considerato in sovrappeso e quasi il 3% sottopeso (dati calcolati in base all'indice di massa corporea - BMI).Il Bel Paese, secondo i dati forniti dall'ufficio statistico europeo, possiede un 46% di persone adulte in sovrappeso. Si tratta di una percentuale significativa, tuttavia è registrata come la più bassa in tutta Europa.Di seguito all'Italia si trovano Francia e Lussemburgo, con una percentuale di adulti in sovrappeso del 48%. Coloro con le percentuali più alte a livello europeo sono invece Croazia e Malta, che registrano un 65% di popolazione adulta in sovrappeso.Calcolo del sovrappeso in base a sesso, fascia d'età ed istruzioneIl peso, secondo i dati Eurostat, è stato messo in relazione a fascia d'età, sesso e istruzione.Secondo l'età, il tasso più basso è stato registrato dai 18 ai 24 anni (25%), mentre il più alto dai 65 ai 74 anni (66%).Per quanto riguarda invece l'istruzione, la percentuale di persone in sovrappeso diminuisce all'aumentare del livello di studio: 59% di adulti in sovrappeso con basso livello di istruzione, un 54% tra quelli con un livello di istruzione medio, e il 44% negli adulti con un livello di istruzione alto.L'ufficio ha poi registrato una discrepanza fra uomini e donne sovrappeso: i dislivelli maggiori registrati in Lussemburgo, Repubblica Ceca e Cipro.

