Zingaretti contro Salvini: "Invitare a non vaccinarsi è come invitare a disertare in guerra"

Zingaretti contro Salvini: “Invitare a non vaccinarsi è come invitare a disertare in guerra”

Il presidente della Regione Lazio ribadisce che l'imperativo è immunizzare più persone possibili. Apre al green pass e alza l'allerta sull'aumento dei contagi.

È polemica aperta tra centrodestra e centrosinistra sulle vaccinazioni delle fasce più giovani della popolazione.Ad attaccare le posizioni del leader della Lega Matteo Salvini sull’immunizzazione dei giovani, è il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti sul Corriere della SeraPer Zingaretti questo atteggiamento porterà a “perdere” la battaglia contro il virus e “colpisce che si definiscano patrioti degli esponenti politici che sono contro gli italiani e contro gli interessi del Paese”.Assembramenti ed EuropeiNel Lazio e in particolare a Roma nelle ultime settimane sono saliti i contagi anche a causa dei festeggiamenti legati alle partite degli Europei di calcio.E il governatore ha aggiunto che ci sono “segnali che i festeggiamenti hanno inciso e altri contagi ce li dobbiamo aspettare”.Per questo motivo la Regione Lazio è in allerta anche per un eventuale aumento dei ricoveri.Green pass okZingaretti è favorevole anche all’introduzione del green pass per l’accesso a bar e ristoranti, sul modello francese.E sull’obbligo vaccinale per tutti proposto dal segretario Pd Enrico Letta, Zingaretti rincara: “Figuriamoci se non sono d’accordo”, perché “in estreme condizioni non bisogna avere paura di introdurre misure straordinarie ed eccezionali almeno per un periodo transitorio e per alcune categorie”

