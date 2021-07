Whirlpool, lavoratori occupano i binari dell'Alta Velocità della stazione di Napoli - Video

https://it.sputniknews.com/20210720/whirlpool-lavoratori-occupano-i-binari-dellalta-velocita-della-stazione-di-napoli-12199563.html

Prosegue la mobilitazione dei lavoratori di Whirlpool Napoli, dopo la decisione della multinazionale di avviare le procedure di licenziamento collettivo. 20.07.2021, Sputnik Italia

I dipendenti Whirlpool hanno manifestato questa mattina alla stazione "Garibaldi" di Napoli. Con un vero e proprio blitz, più di 150 lavoratori si sono diretti verso i binari della linea ad Alta Velocità, bloccando il traffico dei treni in entrata e uscita. L'occupazione dei binari ha provocato ritardi e disagi per i viaggiatori. La protesta di martedì si inserisce nell'ambito delle mobilitazioni iniziate dopo l'avvio della procedura di licenziamento collettivo dei 320 dipendenti dello stabilimento di via Argine. Decisione contestata da lavoratori e sindacati, che chiedevano in alternativa l'adozione delle settimane di cassa integrazione messa a disposizione dal governo e raccomandata nell'accordo raggiunto con Confindustria.I sindacati chiedono l'intervento del presidente del Consiglio, Mario Draghi, perché "se passa Whirlpool non sarà facile fermare l'ondata di licenziamenti" in Italia. Lo scorso 14 luglio, durante una visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere, una delegazione di lavoratori Whirlpool Napoli aveva incontrato Draghi. Il premier aveva espresso il sostegno ai lavoratori, che hanno chiesto di intervenire per il ritiro della procedura di licenziamento. Il giorno successivo i lavoratori hanno occupato l'aeroporto "Capodichino" di Napoli.

