Vaccini ai giovani, Salvini a Zingaretti: "Studia prima di parlare"

Vaccini ai giovani, Salvini a Zingaretti: "Studia prima di parlare"

Prosegue la polemica fra PD e Lega sulle vaccinazioni, dopo che in un'intervista al Corriere il presidente della Regione Lazio ha attaccato il leader leghista... 20.07.2021

"Zingaretti studia e leggi prima di parlare". Con queste parole Matteo Salvini risponde al presidente della Regione Lazio, che dalle pagine del Corriere della Sera lo aveva attaccato su green pass e vaccinazione obbligatoria per i più giovani. Ribadendo di essere favorevole al rispetto delle regole ma anche della libertà di cura, Salvini ha affermato che sostenere l'obbligo vaccinale per la fascia 12-15 anni "va contro la scienza, contro le libertà". Per il leader leghista il vaccino deve essere una libera scelta per i giovani. Piuttosto deve essere messa in sicurezza la popolazione a rischio, persone cardiopatiche, diabetiche, fragili. "Non obblighiamo contro la scienza a mettere a rischio le future generazioni. Manderò a Zingaretti personalmente gli studi dei comitati scientifici tedeschi", ha aggiunto. "Quindi, Zingaretti studia e leggi prima di parlare. Studia Zingaretti, non i programmi di partito, leggi....Zingaretti sta pensando ancora al fatto che si è dimesso...'', la stoccata.L'affondo di ZingarettiIl presidente della Regione Lazio ha attaccato le posizioni di Matteo Salvini sulla vaccinazione dei più giovani. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera aveva affermato che "invitare i giovani a non vaccinarsi è grave” ed è “una vera e propria vergogna”, “come se in guerra si invitassero le persone a disertare”.Zingaretti si è detto favorevole all'introduzione del green pass alla francese e all'obbligo vaccinale per tutti proposto dal segretario del PD, Enrico Letta.

