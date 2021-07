https://it.sputniknews.com/20210720/tokyo-2020-paola-egonu-sara-la-portabandiera-olimpica-12196740.html

Tokyo 2020, Paola Egonu sarà la portabandiera olimpica

Tokyo 2020, Paola Egonu sarà la portabandiera olimpica

L'atleta azzurra è stata informata dal presidente del Coni Malagò e ha espresso la propria emozione nell'essere stata scelta per questo importante ruolo. 20.07.2021, Sputnik Italia

Paola Egonu, stella della pallavolo italiana, è stata designata come portabandiera olimpica per la cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo 2020. A renderlo noto è stato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al momento del suo arrivo in Giappone:Nel corso della medesima cerimonia, il ciclista Elia Viviani e la tiratrice Jessica Rossi saranno invece i portabandiera italiani.Le Olimpiadi di Tokyo 2020Le Olimpiadi estive del 2021 a Tokyo erano inizialmente previste per il 2020, ma sono state rinviate nella primavera dello scorso anno a causa della pandemia di coronavirus. I giochi sono attualmente in programma dal 23 luglio all'8 agosto.Finora a Tokyo sono stati contati diversi casi di contagio da coronavirus tra gli atleti presenti a Tokyo e residenti presso il villaggio olimpico.I timori per la possibilità di un'epidemia di coronavirus al villaggio erano iniziati all’inizio del mese, quando otto atlete della squadra di rugby femminile del Kenya erano state classificate a rischio per aver raggiunto la capitale giapponese a bordo di un volo in cui erano stati riscontrati dei positivi al virus.Inoltre, anche un membro della delegazione olimpica nigeriana era risultato positivo all'aeroporto di Narita e secondo quanto riferito è stato ricoverato in ospedale.

