Spagna intercetta 13 imbarcazioni con 177 migranti: tra queste anche un kayak

Spagna intercetta 13 imbarcazioni con 177 migranti: tra queste anche un kayak

Tredici imbarcazioni con a bordo 177 migranti hanno raggiunto le coste spagnole nelle ultime 24 ore, riporta l'agenzia Europa Press, citando i dati delle... 20.07.2021

Secondo quanto riferito, nelle ultime 24 ore sono state intercettate sette barche al largo delle Isole Baleari con il numero complessivo di 88 migranti a bordo.Il Centro per il coordinamento delle emergenze e la sicurezza delle Isole Canarie ha comunicato che una barca con 29 migranti, tra cui tre minori, è stata identificata nei pressi dell'isola Lanzarote.Altre imbarcazioni sono state soccorse al largo dell'enclave spagnola Ceuta, nonché della comunità autonoma Murcia e della provincia di Alicante.Tra l'altro, è stato soccorso dai servizi di emergenza spagnole anche un kayak. Tre persone a bordo, maschi di origine magrebina, sono stati trasferiti a Ceuta.Secondo i dati del ministero degli Interni della Spagna, da gennaio a giungo di quest'anno nel Paese in modi diversi sono arrivati 13.500 migranti (8.500 nello stesso periodo dell'anno scorso), tra cui 12.600 via mare. Nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno a Melilla via terra si sono introdotti 474 migranti.

