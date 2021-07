https://it.sputniknews.com/20210720/siria-forze-di-difesa-anti-aerea-respingono-aggressione-israeliana-su-aleppo---video-12195619.html

Siria, forze di difesa anti-aerea respingono "aggressione israeliana" su Aleppo - Video

Siria, forze di difesa anti-aerea respingono "aggressione israeliana" su Aleppo - Video

Il governo siriano ha più volte fatto appello al Consiglio di sicurezza dell'ONU chiedendo di esercitare pressioni su Israele per porre fine alla sistematica... 20.07.2021, Sputnik Italia

Le difese aeree siriane situate nei pressi della città siriana di Aleppo hanno respinto quella che i media statali hanno definito "un'aggressione israeliana", avvenuta nella notte tra lunedì e martedì.In una breve dichiarazione pubblicata sul proprio account Twitter, il Ministero della Difesa siriano ha dichiarato:Alcune indiscrezioni trapelate online suggerivano che i missili israeliani avessero colpito obiettivi, ma i funzionari non hanno confermato alcun danno.Da parte sua, lo stato di Israele non ha rilasciato alcun commento ufficiale su quanto accaduto.L'agenzia di stampa statale SANA ha pubblicato video che mostrano il bagliore del motore a razzo di un missile e le fiammate del fuoco antiaereo.Sui social network hanno iniziato a circolare foto che mostrerebbero le esplosioni causate dagli attacchi aerei.I precedentiIsraele ha già lanciato attacchi contro al-Safira, prendendo di mira un complesso di ricerca che si dice sia utilizzato dal reparto dei Quds iraniani, un'unità d'élite del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), che Gerusalemme sostiene stia pianificando attacchi contro Israele.Aleppo, una città martoriata dalla guerraLa città di Aleppo, con i suoi 7.000 anni di storia alle spalle è stata per secoli considerata la capitale islamica della cultura e ha subito danni catastrofici durante la guerra civile siriana, quando l'esercito arabo siriano ha combattuto al-Nusra* e altri gruppi terroristici per il controllo della città, che è stata alla fine liberata nel 2016.Dopo l'inizio della ricostruzione, mezzo milione di rifugiati sono tornati ad Aleppo. Tuttavia, a poche miglia a ovest, Hayat Tahrir ash-Sham, un gruppo che ha assorbito al-Nusra, continua ad occupare parti del Governatorato di Idlib insieme alle truppe turche e ad altri gruppi di miliziani islamisti.*al-Nusra è un'organizzazione terroristica vietata in Russia ed in altri Paesi

