Roma, uomo nudo minaccia i passanti con un chiodo acuminato: arrestato

Un uomo che si aggirava nudo per le strade del quartiere Prati, a Roma, è stato fermato dai Carabinieri del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, intervenuti in... 20.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-20T12:06+0200

2021-07-20T12:06+0200

2021-07-20T12:08+0200

roma

italia

Il tutto è accaduto lunedì mattina, come riporta Roma Today, con il protagonista della vicenda che brandiva un chiodo acuminato di 18 centimetri e lo agitava contro chi passava di lì, tra cui anche dei bambini.Come se non bastasse, l'uomo nel corso della sua passeggiata ha deciso di lavarsi in una fontanella di via Candia, in piena vista di turisti e semplici residenti locali.Avvertiti di quanto stava accadendo, i Carabinieri sono giunti tempestivamente sul posto e hanno fermato il responsabile che, dopo aver goffamente cercato di infilarsi un paio di calzoncini, ha anche provato a divincolarsi a calci e pugni dalla presa dei militari.Ad attenderlo ora il giudizio per direttissima per il reato di atti osceni in luogo pubblico, aggravato dalla presenza di minori e per resistenza a pubblico ufficiale.

msan.mr Ma si, fateli venire tutti in Italia. Avanti c'è posto! 0

