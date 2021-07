https://it.sputniknews.com/20210720/roma-autobus-della-tpl-in-fiamme-in-zona-villa-gordiani-12198995.html

Roma, autobus della Tpl in fiamme in zona Villa Gordiani

Ancora non chiarite le cause dell'incidente, mentre non si registrano vittime o feriti a bordo del mezzo. 20.07.2021, Sputnik Italia

Un bus gestito dalla Roma Tpl ha preso fuoco questa mattina a in zona Villa Gordiani, nei pressi di viale della Serenissima, incrocio viale della Venezia Giulia.In seguito alle segnalazioni, sul posto sono giunti i vigili del fuoco della Rustica (10A), con i pompieri che hanno spento le fiamme scoppiate nel vano motore.Soltanto tanta paura tra i presenti, ma fortunatamente non è stato registrato alcun ferito a causa del rogo.A causa dell'incidente, risulta essere stata provvisoriamente chiusa viale della Serenissima tra via Prenestina e via Cherso, in direzione via Tiburtina, mentre una carreggiata è stata chiusa in viale della Venezia Giulia, in direzione Collatino.

