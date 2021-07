https://it.sputniknews.com/20210720/quintarelli-a-sputnik-pegasus-nessuno-smartphone-e-al-sicuro-12204184.html

Quintarelli a Sputnik: Pegasus, nessuno smartphone è al sicuro

Pegasus colpisce ancora. Nato come software per controllare i traffici dei terroristi lo spyware della società israeliana NSO ha spiato i dispositivi di... 20.07.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto emerge da un’inchiesta condotta dal Washington Post e altre testate internazionali diversi governi hanno usato il software israeliano di spionaggio Pegasus. Sono finiti nel mirino giornalisti, attivisti e addirittura capi di Stato. Nell’elenco ci sarebbero oltre 50 mila numeri di telefono.Non è il primo caso di spionaggio informatico a danno dei cittadini, ma qual è la particolarità dello scandalo Pegasus? Sputnik Italia ha raggiunto per un’intervista in merito Stefano Quintarelli, informatico ed ex parlamentare.— Stefano Quintarelli, che cos’è lo spyware Pegasus? Come funziona?— Non è la prima volta che si registra un caso di spionaggio attraverso smartphone. Nel 2019 avvenne un caso simile via whatsapp. Qual è la particolarità dello scandalo Pegasus? È veramente un avvenimento storico?— La particolarità è che in questo caso sono usciti gli elenchi dei bersagli, delle persone poste sotto controllo, che sono moltissime. Si tratta di soggetti i quali non corrispondono al profilo d’uso per cui questi software dovrebbero essere usati. Ci sono delle regole per la commercializzazione internazionale di questi software che prevedono delle autorizzazioni. Le autorizzazioni devono essere concesse da organismi di vigilanza degli Stati e vengono concesse solamente a Stati democratici che non usano il software per attaccare antagonisti, ma solamente per ipotesi di reato.Si è scoperto che non erano solamente persone sotto ipotesi di reato vagliata da un magistrato, quindi per terrorismo per esempio, ma qui parliamo anche di giornalisti. Questo è l’aspetto grave. Inoltre qualcuno sta smentendo l’utilizzo di Pegasus per i giornalisti, ma allora la domanda è: se non siete stati voi chi l’ha fatto o a chi è stato ceduto il software?— Da strumento di difesa a strumento di attacco. Nel mondo dell’informatica succede spesso questo fenomeno pericoloso?— Io il coltello lo posso usare per tagliare la carne, che può essere di bue o di un altro uomo. Alla fine è chi usa lo strumento a determinarne gli effetti.— Per capirci, in altre parole: nessuno smartphone è al sicuro finché circola questo tipo di spyware?— Dal punto di vista della sicurezza che cosa si può fare a livello nazionale oppure ogni provvedimento risulterebbe inutile?— Non è assolutamente inutile. Penso che vada regolamentato in modo netto l’uso di questi strumenti, in modo tale da assicurare che non si ripeta un caso simile. Tutta la catena di produzione e di utilizzo di tali software deve essere controllata con delle registrazioni fatte in un modo non alterabile. Bisogna avere la certezza di poter produrre elementi di prova di eventuali misfatti. Si può fare molto e molto va fatto.Bisogna regolamentare nel dettaglio questi oggetti e il loro uso. Se si vende un oggetto simile questo deve mantenere una traccia di tutti i suoi utilizzi. Dobbiamo sapere se si tratta di una persona autorizzata dalla magistratura che aveva un’utilità legittima o se si tratta di una persona che ha utilizzato lo strumento in modo indebito. E poi sono necessari dei meccanismi di controllo. Vanno mantenuti i registri, ci devono essere dei bilanciamenti di potere. Io da parlamentare feci proprio una proposta in merito nella scorsa legislatura.

