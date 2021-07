https://it.sputniknews.com/20210720/processo-penale-nessuna-intesa-con-il-m5s-e-draghi-valuta-il-ricorso-alla-fiducia-12196894.html

Processo penale, nessuna intesa con il M5S e Draghi valuta il ricorso alla fiducia

Processo penale, nessuna intesa con il M5S e Draghi valuta il ricorso alla fiducia

Dopo l’incontro con Conte a lavoro i pontieri. La Guardasigilli Cartabia apre soltanto a modifiche tecniche e si cerca un’intesa in Commissione Giustizia. 20.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-20T10:16+0200

2021-07-20T10:16+0200

2021-07-20T10:17+0200

mario draghi

ministero di giustizia

parlamento

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1a/10465335_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_fcb6c171a232b7e20f00afff27e68df9.jpg

In attesa del 23 luglio, giorno per cui è calendarizzato l’inizio della discussione sulla riforma del processo penale in Parlamento, i partiti della maggioranza cercano un’intesa.Il muro più alto da scalare è quello del Movimento 5 stelle che sta valutando quali e quanti emendamenti presentare alla riforma, nonostante le aperture mostrate nell’incontro tra il premier Mario Draghi e il leader dei pentastellati Giuseppe Conte.Draghi vista la situazione ha fatto capire che la ministra della Giustizia Marta Cartabia è disponibile a un confronto ma soltanto su modifiche tecniche. L’ex governatore della Bce, proprio per evitare un’impasse, sta ipotizzando il ricorso al voto di fiducia.Modifiche tecnicheSulle modifiche alcune soluzioni potrebbero essere trovare a un tavolo tecnico e i pontieri di Pd e M5S sono a lavoro per evitare strappi.I M5S puntano a non avere “sacche di impunità” e chiedere che vengano allungati i tempi del giudizio in secondo grado e in Cassazione.Via libera entro inizio agostoIl governo punta a scavalcare gli ostacoli ed arrivare in Aula senza rischiare sorprese. La riforma approderà davanti ai parlamentari il 23 luglio o qualche giorno dopo per l’imbuto dei provvedimenti da approvare.L’obiettivo è ottenere il via libera nei primi giorni di agosto prima di entrare nel semestre bianco del presidente Sergio Mattarella.Cosa prevede la riformaEcco alcuni dei punti principali della riforma del processo penale presentata da Cartabia.La digitalizzazione del processo penale con il deposito degli atti per via telematica.Sulle indagini preliminari è stabilito che il pm possa chiedere il rinvio a giudizio solo quando i dati disponibili consentono una “ragionevole previsione di condanna”.Nella riforma si delega il governo a effettuare una riforma organica della legge 689 del 1981, prevedendo l’applicazione, a titolo di pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità e di alcune misure alternative alla detenzione, attualmente di competenza del Tribunale di sorveglianza.

Gaetano Mantione SIETE INUTILI GLI ORDINI GIA' CI SONO DALL'ALTO, SIETE SOLO LEC 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

mario draghi, ministero di giustizia, parlamento