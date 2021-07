PornHub lancia "Classic Nudes", la Galleria degli Uffizi diffida società per mancate autorizzazioni

https://it.sputniknews.com/20210720/pornhub-lancia-classic-nudes-la-galleria-degli-uffizi-diffida-societa-per-mancate-autorizzazioni-12201953.html

Il colosso PornHub ha lanciato un progetto denominato "Classic Nudes" che prevede l'utilizzo delle immagini di opere d'arte presenti nei musei. Tra questi... 20.07.2021, Sputnik Italia

La Galleria degli Uffizi di Firenze è pronta a diffidare la società del porno PornHub in seguito al lancio di uno spot pubblicitario per il progetto "Classic Nudes".Il progetto lanciato da Ilona Staller, in arte Cicciolina, tramite un video Youtube mostra quest'ultima nei panni della Venere di Botticelli mentre sponsorizza una nuova guida interattiva per alcune delle scene più "sexy" presenti nelle opere d'arte dei musei di tutto il mondo.Tra le opere considerate parte dell'arte erotica ci sono le Bagnanti di Cezanne, la Maya Desnuda di Goya, l'Origine del mondo di Courbet, le statue in marmo di Afrodite, ma anche la Venere di Urbino o la Nascita di Venere di Botticelli. Alcune di queste opere si trovano alla Galleria degli Uffizi.Tuttavia il direttore della Galleria Eike Schmidt ha parlato di violazione di copyright in quanto non sono state richieste autorizzazioni per l'uso delle opere. Già in questo pomeriggio la diffida nei confronti di MindGeek Holding, società lussemburghese proprietaria del sito Pornhub potrebbe essere formalizzata.Il Louvre ha fatto sapere di aver già affidato al proprio ufficio legale il compito di istruire una pratica sulla mancata richiesta di autorizzazioni.La stessa strada per la diffida potrebbe essere seguita dagli altri musei citati all'interno dello spot pubblicitario come il Museo d'Orsay di Parigi, il Metropolitan Museum of Modern Art di New York, il Prado di Madrid e la National Gallery di Londra.

