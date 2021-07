https://it.sputniknews.com/20210720/pegasus-il-cellulare-di-macron-spiato-dal-marocco-nel-2019---le-monde-12205846.html

Pegasus, il cellulare di Macron spiato dal Marocco nel 2019 - Le Monde

Pegasus, il cellulare di Macron spiato dal Marocco nel 2019 - Le Monde

I numeri di telefono del presidente francese Emmanuel Macron potrebbero essere stati tra quelli spiati dall'intelligence marocchina mediante il programma... 20.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-20T19:29+0200

2021-07-20T19:29+0200

2021-07-20T19:29+0200

politica

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/628/65/6286569_0:212:2768:1769_1920x0_80_0_0_5692b6d29fce95f45fe15cfc01972176.jpg

"Nel 2019 i numeri di capo di stato, suo primo ministro e 14 ministri sono stati selezionati per un'eventuale sorveglianza dello spyware", scrive il giornale.L'ufficio stampa di Macron ha affermato che "se i fatti sono veri, sono ovviamente molto gravi".I media avevano precedentemente pubblicato i risultati di un'indagine, secondo la quale il software della società israeliana NSO Group, utilizzato dalle agenzie di intelligence per rintracciare criminali e terroristi, sarebbe stato utilizzato per spiare politici, uomini d'affari, attivisti, giornalisti e oppositori in tutto il mondo. Secondo il Financial Times, che ha avuto indiscrezioni da fonti proprie, il malware Pegasus del gruppo israeliano NSO è stato utilizzato per molti anni dai servizi di intelligence e dai governi di diversi paesi per raccogliere dati dagli smartphone delle persone.Il programma poteva accedere ai dati nel cloud, ad esempio la cronologia completa della posizione di una persona, i messaggi archiviati e le foto. La società ha dichiarato che il programma è stato venduto solo a governi responsabili con l'obiettivo di prevenire attacchi terroristici e altri crimini. A seguito della pubblicazione di informazioni sullo spionaggio, la rivista online francese Mediapart ha sporto una denuncia, sostenendo che i telefoni di due suoi giornalisti erano osservati dai servizi segreti marocchini mediante il programma Pegasus. Martedì la procura di Parigi ha aperto un'inchiesta dopo aver ricevuto diverse denunce legate ai report su presunte attività di pedinamento di attivisti e giornalisti.

https://it.sputniknews.com/20210718/software-spia-israeliano-usato-dal-governo-ungherese-di-orban-contro-giornalisti---inchiesta-12186441.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica, mondo