Palermo, cartello su enoteca aperta solo ai vaccinati: "No Vax, No Drink"

All'ingresso di un locale di Palermo è apparso il manifesto "No Vax, No Drink", un'idea partita dalla titolare che ha deciso di far entrare nel proprio locale... 20.07.2021, Sputnik Italia

Lo scorso 18 luglio l'enoteca letteraria Prospero, di Palermo, ha posto all'ingresso del suo locale una comunicazione di servizio ai propri clienti affermando che da quel momento in poi saranno ammessi all'interno del locale solo coloro che si sono vaccinati contro il Covid."Siamo da sempre aperti a tutti i generi, a tutte le età, ai cani, agli unicorni e agli hobbit. Da oggi NO VAX, NO DRINK. Vi chiederemo la certificazione che attesta l'avvenuta vaccinazione. (anche la prima dose va bene)" aveva scritto l'imprenditrice Cinzia Orabona in un post sul suo profilo Facebook.La decisione della titolare ha tuttavia scatenato una serie di reazioni sui social, alcune delle quali sono state molto pesanti ed hanno rasentato la minaccia."Avete paragonato le vaccinazioni all'Olocausto. Mi avete dato della fascista e della razzista. Avete mostrato la violenza tipica dei leoni da tastiera. Non conosco una sola persona che giura e spergiura di non tornare mai più da Prospero. Accetto critiche ma non insulti. Accetto discussioni civili ma non minacce" ha scritto la titolare nei commenti sotto il suo post.

volpeneldeserto I bar e ristoranti se cadono nella trappola falliranno,prevedo tante chiusure in autunno,non piegarsi ma reagire,non fate come idiota a Palermo,le leggi razziali contro gli ebrei degli anni trenta ,li stanno attuando sui uomini liberi,tutte queste persone devono essere denunciate per crimini di discriminazione,ormai Sputnik è diventata un news di informazione da serie b,fate schifo 3

Irina Derefko Ho un piccolo appezzamento di terreno vicino al Lago di Bolsena. Aperto solo ai non vaccinati!!!! 2

