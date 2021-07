https://it.sputniknews.com/20210720/obbligo-vaccinale-flick-la-costituzione-lo-prevede-12195836.html

Obbligo vaccinale? Flick: "La Costituzione lo prevede"

Obbligo vaccinale? Flick: "La Costituzione lo prevede"

Si infiamma il dialogo all'interno delle forze di maggioranza, con la Lega ferma oppositrice dell'obbligo vaccinale, e il PD che invece ha aperto con decisione... 20.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-20T08:19+0200

2021-07-20T08:19+0200

2021-07-20T08:19+0200

coronavirus in italia

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/813/44/8134409_0:97:1281:817_1920x0_80_0_0_b2ed15c174471ab27cace1d5691db403.jpg

L'introduzione della vaccinazione obbligatoria anti-COVID non presenterebbe alcuna controindicazione dal punto di vista costituzionale.Ad affermarlo è Giovanni Maria Flick, emerito costituzionalista e presidente emerito della Corte costituzionale:In particolare, i due articoli citati riguardano la possibilità di porre limiti alla libertà di circolazione per ragioni sanitarie e la tutela del diritto fondamentale alla salute come interesse della collettività.Il dibattito sull'obbligo vaccinaleContinua la dialettica interna alle forze di maggioranza sulla possibilità di introdurre l'obbligo vaccinale, almeno per le scuole.Il Partito Democratico, nelle scorse ore, ha spinto per un ricorso all'obbligo per il personale docente, eventualità alla quale però si oppone fermamente la Lega.Una posizione fortemente criticata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale ha chiarito che "nel dibattito sui vaccini non sono ammissibili ambiguità da parte di nessuna forza politica".Da parte sua, il titolare dell'Istruzione Patrizio Bianchi, ha affermato che in settimana si terrà una riunione nella quale sarà presa una decisione sulla questione

https://it.sputniknews.com/20210719/obbligo-vaccinale-per-insegnanti-ministro-bianchi-dice-che-decidera-consiglio-dei-ministri-12194705.html

Gaetano Mantione Fick STAI ATTENTO LEGGITI LA COSTITUZIONE, ALTRIMENTI I GENITORI TI VERRANNO DIETRO 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, italia