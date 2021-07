https://it.sputniknews.com/20210720/mali-presidente-ad-interim-goita-finisce-vittima-di-un-attacco-con-coltello-12199696.html

Mali, presidente ad interim Goita finisce vittima di un attacco con coltello

Secondo quanto riferito, il presidente ad interim maliano Assimi Goita è stato attaccato durante le preghiere tenute in occasione della festa musulmana di Eid... 20.07.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto riferito dall'AFP, due uomini armati, uno dei quali era armato di coltello, avrebbero attentato alla vita del presidente ad interim del Mali Assimi Goita durante le preghiere nella grande moschea della capitale Bamako.L'attacco è avvenuto durante la festa santa di Eid al-Adha. Il presidente è stato portato via dal sito, secondo i media, e le sue condizioni non sono ancora note.I responsabili invece sarebbero già stati assicurati alla giustizia dalle forze dell'ordine, intervenute tempestivamente.La situazione politica in MaliNegli ultimi anni, il Mali ha dovuto far fronte alle insurrezioni jihadiste che sono emerse per la prima volta nel nord del paese nel 2012 e che da allora si sono diffusin Burkina Faso e Niger.Più tardi nel mese, la giunta militare guidata dall'allora vicepresidente ad interim, il colonnello Assimi Goïta, ha annunciato le dimissioni del primo ministro e del presidente ad interim.Negli ultimi anni, il Mali ha dovuto far fronte alle insurrezioni jihadiste che sono emerse per la prima volta nel nord del paese nel 2012 e che da allora si sono diffuse in Burkina Faso e Niger.

