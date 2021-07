https://it.sputniknews.com/20210720/londa-dei-licenziamenti-dopo-gianetti-e-gkn-a-casa-i-dipendenti-timken-12198175.html

L’onda dei licenziamenti: dopo Gianetti e Gkn a casa i dipendenti Timken

L'onda dei licenziamenti: dopo Gianetti e Gkn a casa i dipendenti Timken

Sono 106 lavoratori della ditta del settore automotive che sono in presidio da ieri quando hanno ricevuto la notizia della chiusura dello stabilimento

Proprio mentre i lavoratori della Gkn di Firenze manifestavano nel capoluogo toscano contro gli oltre 400 licenziamenti decisi dalla multinazionale per lo stabilimento di Campi Bisenzio, è arrivata la notizia di un’altra procedura di licenziamento, sempre nel settore automotive: 106 lavoratori della Timken di Brescia hanno ricevuto l’avviso della chiusura della fabbrica di cuscinetti a rotolamento.La Fiom ha reagito subito su Facebook denunciando che “di nuovo una multinazionale del settore automotive, decide di licenziare, dopo la Gkn a Firenze e la Gianetti Ruote in Brianza”, con “la chiusura immediata dello stabilimento senza neanche l’utilizzo degli ammortizzatori sociali”.I 106 lavoratori sono in sciopero e presidio permanente a Villa Carcina nel bresciano.La Fiom ha chiesto al Mise di convocare azienda ed istituzioni locali per affrontare la vertenza.La viceministra dello Sviluppo economico Alessandra Todde ha assicurato che a breve sarà aperto un confronto “per discutere concretamente in che modo procedere”.L’affondo dei sindacatiPer Francesca Re David, segretaria nazionale della Fiom Cgil il governo “ha sbagliato a sbloccare i licenziamenti dell’industria.La decisione della societàLa multinazionale Timken Company, con sede centrale a North Canton, in Ohio, è presente in 30 Paesi del mondo.La Timken ha detto di essere “intenzionata a garantire supporto ai dipendenti coinvolti, attraverso misure che includono la possibilità per i candidati qualificati di fare domanda di assunzione per posizioni aperte presso altri stabilimenti del Gruppo”.

https://it.sputniknews.com/20210719/firenze-sciopero-di-solidarieta-nei-confronti-di-gkn-attesi-in-migliaia-12187987.html

Andrea INSORGERE CONTRO I PADRONI È CONTRO LO STATO. BLOCCO DEI LICENZIAMENTI E REQUISIZIONE DEGLI IMPIANTI SENZA INDENNIZZI. 1

Irina Derefko facci presente alla sig.ra Re David, che se in Italia, le multinazionali hanno soverchiato la piccola e media impresa e l'artigianato, è soprattutto grazie a voi sindacati svenduti che, dall'essere sindacato di lotta, siete diventato sindacato CONCERTATIVO che tradotto in soldoni, significa d'accordo con il padrone. Buffoni!!!!! 1

licenziamento, sindacati