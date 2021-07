https://it.sputniknews.com/20210720/la-fiducia-degli-italiani-nei-ministri-in-cima-alla-classifica-quelli-di-centrodestra-12200873.html

In un sondaggio di Emg Different sulla fiducia degli italiani nei confronti dei ministri del Governo Draghi, il consenso è maggiore nei confronti dei ministri... 20.07.2021, Sputnik Italia

La fiducia degli italiani nei confronti dei ministri del Governo Draghi è stato tema di un sondaggio di Emg Different, il quale ha stilato una classifica di coloro che hanno ottenuto maggiore consenso da parte della popolazione. In cima alla classifica si trovano gli esponenti di centrodestra, in particolare Forza Italia che riscuote la maggiore fiducia da parte degli italiani, mentre Pd e 5 Stelle sono fanalino di coda insieme al rappresentante di Liberi e Uguali Roberto Speranza. I ministri tecnici tendono a stare nel mezzo.Alla domanda posta nel sondaggio "la fiducia nei ministri italiani tra gli elettori italiani che si dichiarano di centrodestra" la conseguente classifica mostra un podio composto da esponenti azzurri e in quarta posizione troviamo la Lega Nord:Il primo ministro del Partito Democratico lo troviamo solo al sesto posto con Dario Franceschini (ministro della Cultura) ed un consenso del 41% mentre i 5 Stelle guadagnano solo la 14esima posizione con il Stefano Patuanelli (ministro dell'Agricoltura) che ottiene il consenso del 24%.In fanalino di coda con gli ultimi posti troviamo la gran parte degli esponenti di 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali.A chiudere la classifica il ministro del Lavoro Andrea Orlando che ottiene sempre il 17%.

