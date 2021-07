https://it.sputniknews.com/20210720/italy-land-of-wonders-la-farnesina-lancia-un-videogioco-in-11-lingue-per-promuovere-litalia-12207318.html

"Italy. Land of Wonders", la Farnesina lancia un videogioco in 11 lingue per promuovere l'Italia

La Farnesina lancia il videogioco "Italy, Land of Wonders", un progetto per far conoscere l'Italia nel mondo tramite il gaming. Il videogioco è un puzzle game... 20.07.2021, Sputnik Italia

videogiochi

android

farnesina

italia

Italy, Land of Wonders, questo il nome del videogioco per dispositivi mobili lanciato dalla Farnesina per permettere agli utenti gamers di tutto il globo di scoprire le meraviglie del Bel Paese.Il gioco, scaricabile da Android e iOS dal 19 luglio, è un puzzle game totalmente gratuito e sarà adatto a grandi e piccoli. Realizzato dall’azienda Infinity Reply, che ne ha curato la grafica, racconta in modo interattivo il patrimonio artistico, storico, culturale italiano e sarà disponibile in 11 lingue.Come si svolge il giocoAll'interno del gioco troverete Elio, l’anziano guardiano del faro che ogni mattina con l’aiuto di 20 scintille recuperate nel corso della notte dalle 20 Regioni d’Italia, accende il Sole che splende meravigliosamente sull'Italia.Il giocatore dovrà aiutare Elio, durante la notte, a recuperare le 20 scintille sparse in tutta Italia. Durante l'avventura ogni giocatore incontrerà 5 custodi che faranno conoscere a quest'ultimo Natura, Gastronomia, Arte, Spettacolo e Design.Alla fine del gioco, dopo i 100 livelli di puzzle, il giocatore diventerà lui stesso il Guardiano del Faro con la missione di proteggere le bellezze.Oltre ad essere un gioco, Italy, Land of Wonders si propone anche come guida di viaggio, grazie a 600 testi pieni di storie, notizie, curiosità raccolti in un album sfogliabile.

Andrea MA QUANTO SONO INTELLIGENTI ALLA FARNESINA, CHE FANTASIA, MA CHE IMMAGINAZIONE...D' ALTRA PARTE CON UN DI MAIO COME MINISTRO...ITALIOTI!!! 1

nikita Patetico Paese 0

videogiochi, android, farnesina, italia